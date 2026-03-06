NewsletterPodcast
Ep. 426 – Felicità e infelicità di adulti con bambina

Lina e il sasso di Mauro Covacich, La nave di Teseo

di Marino Sinibaldi
Come cambiano i corpi? Come sopravvivono i desideri? Si può provare a raccontare con le parole del nostro tempo l’incertezza delle relazioni, l’inafferrabilità dei sentimenti, le ombre della vita di tutti? Per capire il mondo in cui viviamo bisogna guardare anche dove altri linguaggi non possono arrivare.

Lina e il sasso di Mauro Covacich, La nave di Teseo

Altri episodi

Ep. 425 – La guerra e il cervello come bersaglio

La mente sotto assedio di Bruno Giussani, Casagrande

4 mar 2026 - 12 min
Ep. 424 – Quattro donne che amano

Vedove di Camus di Elena Rui, L’orma

2 mar 2026 - 13 min
Ep. 423 – Il risentimento che scuote il mondo

L'assalto dei revanscisti di Andrea Rizzi, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli

27 feb 2026 - 13 min
Ep. 422 – La musica che fa male, molto male (non solo a Sanremo)

Il figlio ostinato di Elisabetta Liguori, Piemme

25 feb 2026 - 13 min
Ep. 421 – Luoghi noti e ignoti dove è nata e rinata la democrazia

Le vie della democrazia di Ives Mény, Il Mulino

23 feb 2026 - 12 min