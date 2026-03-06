Ep. 426 – Felicità e infelicità di adulti con bambina
Lina e il sasso di Mauro Covacich, La nave di Teseo
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Come cambiano i corpi? Come sopravvivono i desideri? Si può provare a raccontare con le parole del nostro tempo l’incertezza delle relazioni, l’inafferrabilità dei sentimenti, le ombre della vita di tutti? Per capire il mondo in cui viviamo bisogna guardare anche dove altri linguaggi non possono arrivare.
Altri episodi
Ep. 425 – La guerra e il cervello come bersaglio
La mente sotto assedio di Bruno Giussani, Casagrande
4 mar 2026 - 12 min
Ep. 424 – Quattro donne che amano
Vedove di Camus di Elena Rui, L’orma
2 mar 2026 - 13 min
Ep. 423 – Il risentimento che scuote il mondo
L'assalto dei revanscisti di Andrea Rizzi, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli
27 feb 2026 - 13 min
Ep. 422 – La musica che fa male, molto male (non solo a Sanremo)
Il figlio ostinato di Elisabetta Liguori, Piemme
25 feb 2026 - 13 min