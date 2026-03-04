NewsletterPodcast
Ep. 425 – La guerra e il cervello come bersaglio

La mente sotto assedio di Bruno Giussani, Casagrande

di Marino Sinibaldi
Ogni conflitto, oltre al territorio e alle risorse, punta a conquistare consenso, a mobilitare le menti. Ma nell’epoca dei social e dell’appena arruolata intelligenza artificiale, questo terreno è invaso da messaggi e manipolazioni che svelano il profilo della guerra cognitiva in atto da tempo.

