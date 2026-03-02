NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep. 424 – Quattro donne che amano

Vedove di Camus di Elena Rui, L’orma

di Marino Sinibaldi
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Un uomo muore in un incidente, lascia dietro di se lettere, libri incompiuti, storie d’amore complicate. Le voci femminili che le raccontano sono le facce di un prisma sentimentale luminoso e tormentato. Come l’uomo che non c’è più per il quale nulla era semplice (a parte forse vincere il premio Nobel).

Vedove di Camus di Elena Rui, L’orma

Altri episodi

Ep. 423 &#8211; Il risentimento che scuote il mondo

Ep. 423 – Il risentimento che scuote il mondo

L'assalto dei revanscisti di Andrea Rizzi, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli

27 feb 2026 - 13 min
Ep. 422 &#8211; La musica che fa male, molto male (non solo a Sanremo)

Ep. 422 – La musica che fa male, molto male (non solo a Sanremo)

Il figlio ostinato di Elisabetta Liguori, Piemme

25 feb 2026 - 13 min
Ep. 421 &#8211; Luoghi noti e ignoti dove è nata e rinata la democrazia

Ep. 421 – Luoghi noti e ignoti dove è nata e rinata la democrazia

Le vie della democrazia di Ives Mény, Il Mulino

23 feb 2026 - 12 min
Ep. 420 &#8211; Allegri, distratti e coraggiosi davanti al nubifragio

Ep. 420 – Allegri, distratti e coraggiosi davanti al nubifragio

Nubifragio di Nicola Ravera Rafele, HarperCollins

20 feb 2026 - 12 min
Ep. 419 &#8211; Preferire la pace non basta

Ep. 419 – Preferire la pace non basta

Mi rifiuto di obbedire di Jean Giono, Einaudi

18 feb 2026 - 12 min