Ep. 424 – Quattro donne che amano
Vedove di Camus di Elena Rui, L’orma
Un uomo muore in un incidente, lascia dietro di se lettere, libri incompiuti, storie d’amore complicate. Le voci femminili che le raccontano sono le facce di un prisma sentimentale luminoso e tormentato. Come l’uomo che non c’è più per il quale nulla era semplice (a parte forse vincere il premio Nobel).
