Ep. 423 – Il risentimento che scuote il mondo
L'assalto dei revanscisti di Andrea Rizzi, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli
C’è qualcosa che unisce rabbie e rancori che attraversano tutte le società con le rivendicazioni di rivincita geopolitica su scala globale. Oltre agli interessi materiali, ai conflitti economici, alle guerre per i territori e le risorse, un’onda di oscure emozioni di rivalsa può decidere le sorti del mondo.
