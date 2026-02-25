NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep. 422 – La musica che fa male, molto male (non solo a Sanremo)

Il figlio ostinato di Elisabetta Liguori, Piemme

di Marino Sinibaldi
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Un padre, cui la musica non ha dato né ricchezza né pace, maledice il talento del figlio: dovrà rinunciare all’allegria dei suoni. Il ragazzo fugge, cercherà di realizzare il suo destino come in un lungo duello, da quando le bande emozionavano chi non poteva frequentare i teatri fino al tempo della musica come spettacolo.

Il figlio ostinato di Elisabetta Liguori, Piemme

Altri episodi

Ep. 421 &#8211; Luoghi noti e ignoti dove è nata e rinata la democrazia

Ep. 421 – Luoghi noti e ignoti dove è nata e rinata la democrazia

Le vie della democrazia di Ives Mény, Il Mulino

23 feb 2026 - 12 min
Ep. 420 &#8211; Allegri, distratti e coraggiosi davanti al nubifragio

Ep. 420 – Allegri, distratti e coraggiosi davanti al nubifragio

Nubifragio di Nicola Ravera Rafele, HarperCollins

20 feb 2026 - 12 min
Ep. 419 &#8211; Preferire la pace non basta

Ep. 419 – Preferire la pace non basta

Mi rifiuto di obbedire di Jean Giono, Einaudi

18 feb 2026 - 12 min
Ep. 418 &#8211; Se non bastano i numeri, ascoltate le storie

Ep. 418 – Se non bastano i numeri, ascoltate le storie

Dimmi (Diari Multimediali Migranti), Archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano

16 feb 2026 - 11 min
Ep. 417 &#8211; Autobiografia della nazione (ottantenne)

Ep. 417 – Autobiografia della nazione (ottantenne)

Storia della Repubblica di Guido Crainz, Donzelli

13 feb 2026 - 14 min