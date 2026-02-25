Ep. 422 – La musica che fa male, molto male (non solo a Sanremo)
Il figlio ostinato di Elisabetta Liguori, Piemme
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Un padre, cui la musica non ha dato né ricchezza né pace, maledice il talento del figlio: dovrà rinunciare all’allegria dei suoni. Il ragazzo fugge, cercherà di realizzare il suo destino come in un lungo duello, da quando le bande emozionavano chi non poteva frequentare i teatri fino al tempo della musica come spettacolo.
Altri episodi
Ep. 421 – Luoghi noti e ignoti dove è nata e rinata la democrazia
Le vie della democrazia di Ives Mény, Il Mulino
23 feb 2026 - 12 min
Ep. 420 – Allegri, distratti e coraggiosi davanti al nubifragio
Nubifragio di Nicola Ravera Rafele, HarperCollins
20 feb 2026 - 12 min
Ep. 419 – Preferire la pace non basta
Mi rifiuto di obbedire di Jean Giono, Einaudi
18 feb 2026 - 12 min
Ep. 418 – Se non bastano i numeri, ascoltate le storie
Dimmi (Diari Multimediali Migranti), Archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano
16 feb 2026 - 11 min