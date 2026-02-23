Ep. 421 – Luoghi noti e ignoti dove è nata e rinata la democrazia
Le vie della democrazia di Ives Mény, Il Mulino
Una storia antica comincia su una collina di Atene, passa per uno dei Sette Colli romani, rinasce in un palazzo toscano, si manifesta in un affresco meraviglioso, tra guerre e crisi arriva stremata fino a oggi. Con nuove sfide che però in fondo sono anche un po’ sempre le stesse: estendersi, includere, non indebolirsi, non incrudelirsi.
