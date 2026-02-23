NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep. 421 – Luoghi noti e ignoti dove è nata e rinata la democrazia

Le vie della democrazia di Ives Mény, Il Mulino

di Marino Sinibaldi
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Una storia antica comincia su una collina di Atene, passa per uno dei Sette Colli romani, rinasce in un palazzo toscano, si manifesta in un affresco meraviglioso, tra guerre e crisi arriva stremata fino a oggi. Con nuove sfide che però in fondo sono anche un po’ sempre le stesse: estendersi, includere, non indebolirsi, non incrudelirsi.

Le vie della democrazia di Ives Mény, Il Mulino

Altri episodi

Ep. 420 &#8211; Allegri, distratti e coraggiosi davanti al nubifragio

Ep. 420 – Allegri, distratti e coraggiosi davanti al nubifragio

Nubifragio di Nicola Ravera Rafele, HarperCollins

20 feb 2026 - 12 min
Ep. 419 &#8211; Preferire la pace non basta

Ep. 419 – Preferire la pace non basta

Mi rifiuto di obbedire di Jean Giono, Einaudi

18 feb 2026 - 12 min
Ep. 418 &#8211; Se non bastano i numeri, ascoltate le storie

Ep. 418 – Se non bastano i numeri, ascoltate le storie

Dimmi (Diari Multimediali Migranti), Archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano

16 feb 2026 - 11 min
Ep. 417 &#8211; Autobiografia della nazione (ottantenne)

Ep. 417 – Autobiografia della nazione (ottantenne)

Storia della Repubblica di Guido Crainz, Donzelli

13 feb 2026 - 14 min
Ep. 416 &#8211; Vivere da brutti

Ep. 416 – Vivere da brutti

Ugo di Baldissera Di Mauro, Elliot

11 feb 2026 - 12 min