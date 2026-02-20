Ep. 420 – Allegri, distratti e coraggiosi davanti al nubifragio
Nubifragio di Nicola Ravera Rafele, HarperCollins
Sull’isola sta per arrivare il disastro, ma nessuno ci fa caso nelle spiagge e nelle case. Otto persone di vario genere e generazioni parlano, si incontrano, litigano, festeggiano. Tutti saranno trasformati da quello che accade, qualcuno ne uscirà rigenerato, un padre troverà il coraggio che forse non sapeva di avere.
