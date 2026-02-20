Ep. 420 – Allegri, distratti e coraggiosi davanti al nubifragio

Sull’isola sta per arrivare il disastro, ma nessuno ci fa caso nelle spiagge e nelle case. Otto persone di vario genere e generazioni parlano, si incontrano, litigano, festeggiano. Tutti saranno trasformati da quello che accade, qualcuno ne uscirà rigenerato, un padre troverà il coraggio che forse non sapeva di avere.

Nubifragio di Nicola Ravera Rafele, HarperCollins