Ep. 419 – Preferire la pace non basta

Mi rifiuto di obbedire di Jean Giono, Einaudi

di Marino Sinibaldi
A metà degli anni Trenta del Novecento un grande scrittore francese proclamò in un ardente manifesto pacifista “Mai più!”. Aveva combattuto nella Prima guerra mondiale, portava la memoria dei suoi compagni caduti in quel massacro, non poteva tradirli. Non avrebbe preso le armi nemmeno contro il nazismo che stava occupando il suo paese?

Mi rifiuto di obbedire di Jean Giono, Einaudi

