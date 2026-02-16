Ep. 418 – Se non bastano i numeri, ascoltate le storie
Dimmi (Diari Multimediali Migranti), Archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano
L’inizio del 2026 è stato il più mortale di sempre per i migranti nel Mediterraneo ma la cifra non scandalizza, non smuove più nulla. Forse siamo rassegnati o anche solo annoiati. I racconti di chi arriva tra noi ci mettono in contatto con una umanità che si sottrae a ogni astrazione. Può aiutare a superare l’assuefazione e le paure?
