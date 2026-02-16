NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep. 418 – Se non bastano i numeri, ascoltate le storie

Dimmi (Diari Multimediali Migranti), Archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano

di Marino Sinibaldi
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

L’inizio del 2026 è stato il più mortale di sempre per i migranti nel Mediterraneo ma la cifra non scandalizza, non smuove più nulla. Forse siamo rassegnati o anche solo annoiati. I racconti di chi arriva tra noi ci mettono in contatto con una umanità che si sottrae a ogni astrazione. Può aiutare a superare l’assuefazione e le paure?

Dimmi (Diari Multimediali Migranti), Archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano

Altri episodi

Ep. 417 &#8211; Autobiografia della nazione (ottantenne)

Ep. 417 – Autobiografia della nazione (ottantenne)

Storia della Repubblica di Guido Crainz, Donzelli

13 feb 2026 - 14 min
Ep. 416 &#8211; Vivere da brutti

Ep. 416 – Vivere da brutti

Ugo di Baldissera Di Mauro, Elliot

11 feb 2026 - 12 min
Ep. 415 &#8211; Cos’è l’antisemitismo (e cosa non lo è)

Ep. 415 – Cos’è l’antisemitismo (e cosa non lo è)

Sull’antisemitismo di Mark Mazower, Einaudi

9 feb 2026 - 17 min
Ep. 414 &#8211; Epica degli sfratti

Ep. 414 – Epica degli sfratti

Il rivoluzionario e la maestra di Gaia Cenciarelli, Marsilio

6 feb 2026 - 11 min
Ep. 413 &#8211; Divertirsi da matti in Iran

Ep. 413 – Divertirsi da matti in Iran

Enciclopedia dei sogni di Mohammad Tolouei, Bompiani

4 feb 2026 - 12 min