Ep. 417 – Autobiografia della nazione (ottantenne)

Una celebre definizione di Piero Gobetti vedeva nel fascismo non una parentesi ma una autobiografia degli italiani, Gobetti però morì quando c’erano un re e un duce. Ora che la democratica Repubblica italiana ha 80 anni com’è cambiata la sua biografia? E che futuro ha se un mondo intero sembra tramontare?

Storia della Repubblica di Guido Crainz, Donzelli