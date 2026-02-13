NewsletterPodcast
Ep. 417 – Autobiografia della nazione (ottantenne)

Storia della Repubblica di Guido Crainz, Donzelli

di Marino Sinibaldi
Una celebre definizione di Piero Gobetti vedeva nel fascismo non una parentesi ma una autobiografia degli italiani, Gobetti però morì quando c’erano un re e un duce. Ora che la democratica Repubblica italiana ha 80 anni com’è cambiata la sua biografia? E che futuro ha se un mondo intero sembra tramontare?

Storia della Repubblica di Guido Crainz, Donzelli

