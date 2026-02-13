Ep. 417 – Autobiografia della nazione (ottantenne)
Storia della Repubblica di Guido Crainz, Donzelli
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Una celebre definizione di Piero Gobetti vedeva nel fascismo non una parentesi ma una autobiografia degli italiani, Gobetti però morì quando c’erano un re e un duce. Ora che la democratica Repubblica italiana ha 80 anni com’è cambiata la sua biografia? E che futuro ha se un mondo intero sembra tramontare?
Altri episodi
Ep. 416 – Vivere da brutti
Ugo di Baldissera Di Mauro, Elliot
11 feb 2026 - 12 min
Ep. 415 – Cos’è l’antisemitismo (e cosa non lo è)
Sull’antisemitismo di Mark Mazower, Einaudi
9 feb 2026 - 17 min
Ep. 414 – Epica degli sfratti
Il rivoluzionario e la maestra di Gaia Cenciarelli, Marsilio
6 feb 2026 - 11 min
Ep. 413 – Divertirsi da matti in Iran
Enciclopedia dei sogni di Mohammad Tolouei, Bompiani
4 feb 2026 - 12 min