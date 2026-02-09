Ep. 415 – Cos’è l’antisemitismo (e cosa non lo è)
Sull’antisemitismo di Mark Mazower, Einaudi
Si può usare la stessa parola per cose diverse in momenti diversi? Conoscere la storia aiuta a capire come si è trasformata e cosa significa oggi. Anche per evitare che combattere sentimenti e comportamenti di odio verso un popolo diventi una occasione per mettere a tacere critiche e mobilitazioni.
