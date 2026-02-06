NewsletterPodcast
Ep. 414 – Epica degli sfratti

Il rivoluzionario e la maestra di Gaia Cenciarelli, Marsilio

di Marino Sinibaldi
Nel vagabondaggio forzato di casa in casa, una insegnante precaria porta con sé i libri che raccontano una resistenza eroica: quella dei Tupamaros prigionieri della dittatura in Uruguay. Cosa significano per lei? Come possono indicare qualcosa oggi?

