Ep. 414 – Epica degli sfratti
Il rivoluzionario e la maestra di Gaia Cenciarelli, Marsilio
Nel vagabondaggio forzato di casa in casa, una insegnante precaria porta con sé i libri che raccontano una resistenza eroica: quella dei Tupamaros prigionieri della dittatura in Uruguay. Cosa significano per lei? Come possono indicare qualcosa oggi?
