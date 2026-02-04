Ep. 413 – Divertirsi da matti in Iran
Enciclopedia dei sogni di Mohammad Tolouei, Bompiani
Un giovane uomo insicuro, dominato da una madre e una zia invadenti, e da una donna con la mente parecchio agitata si mettono in auto, da Teheran al mare. Vorrebbero conoscersi ma anche svagarsi e, almeno lei, uscire da una specie di psicosi onirica. Viaggiando con loro, scopriamo un paese che sembra sfuggire al radar del controllo teocratico dei corpi e delle menti.
