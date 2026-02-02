NewsletterPodcast
Ep. 412 – Il bello e il brutto della diserzione

Disertare di Mathias Enard, edizioni e/o

di Marino Sinibaldi
Di fronte a guerre e conflitti c’è sempre un’alternativa: sottrarsi, posare le armi, rifiutarsi di combattere ovunque e comunque. Ma cosa accade quando è la propria libertà a essere minacciata? Oppure quando ragioni e torti della storia si confondono? Forse bisogna cercare altre vie d’uscita.

