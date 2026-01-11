NewsletterPodcast
Ep. 411 – Ogni cosa che accade divide amici, nemici, parenti

I traditori di Artur Weigandt, Bottega Errante Edizioni

di Marino Sinibaldi
Un ragazzo cresce in una famiglia di russi, kazaki, ucraini, bielorussi, tedeschi. Un tempo tenuti insieme dall’Unione Sovietica che deportava, terrorizzava, mischiava. Poi tutto esplode e, come una linea zero, l’invasione dell’Ucraina divide storie e affetti. Un romanzo familiare diventa un documento appassionato del nostro tempo.

