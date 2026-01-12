Ep. 410 – Quelli che non hanno ucciso Mussolini
Voglio uccidere Mussolini. Vita e trame degli attentatori del Duce, di Bruno Manfellotto. Laterza
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Come combattere un dittatore che ha già distrutto leggi e regole quando ogni possibilità di mobilitazione popolare appare impossibile? Un pugno di uomini – e una donna – provarono in tempi diversi a eliminare il Duce. Fallirono tutti. Ma le loro storie – romanzesche, avventurose, sanguinose – sono affascinanti, a volte eroiche. E forse istruttive.
Voglio uccidere Mussolini. Vita e trame degli attentatori del Duce, di Bruno Manfellotto, Laterza
Altri episodi
Ep. 409 – La memoria del lavoro
Al tempo delle officine di Daniela Garavini, Seb27
26 gen 2026 - 13 min
Ep. 408 – Un gran discorso a Davos e un altro, piu grande e più antico
Discorso sulla servitù volontaria di Étienne de La Boétie
23 gen 2026 - 10 min
Ep. 407 – Un nazista a Washington
L'uomo nell'alto castello di Philip K. Dick, Oscar Mondadori
21 gen 2026 - 15 min
Ep. 406 – La Groenlandia e altri ghiacci che si sciolgono
Artico. The Passenger, Iperborea
19 gen 2026 - 13 min