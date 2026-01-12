NewsletterPodcast
Ep. 410 – Quelli che non hanno ucciso Mussolini

Voglio uccidere Mussolini. Vita e trame degli attentatori del Duce, di Bruno Manfellotto. Laterza

di Marino Sinibaldi
Come combattere un dittatore che ha già distrutto leggi e regole quando ogni possibilità di mobilitazione popolare appare impossibile? Un pugno di uomini – e una donna – provarono in tempi diversi a eliminare il Duce. Fallirono tutti. Ma le loro storie – romanzesche, avventurose, sanguinose – sono affascinanti, a volte eroiche. E forse istruttive.

Voglio uccidere Mussolini. Vita e trame degli attentatori del Duce, di Bruno Manfellotto, Laterza

