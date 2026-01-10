NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep. 408 – Un gran discorso a Davos e un altro, piu grande e più antico

Discorso sulla servitù volontaria di Étienne de La Boétie

di Marino Sinibaldi
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Molta eco per la forza con cui ha parlato il leader canadese Mark Carney. Un giovane filosofo 450 anni fa si poneva le stesse domande: perché ci arrendiamo così facilmente alla prepotenza del potere? Crediamo davvero che corteggiare il tiranno porti più sicurezza? E raccontava come facilmente si può perdere il senso della libertà. 

Discorso sulla servitù volontaria di Étienne de La Boétie

Altri episodi

Ep. 407 &#8211; Un nazista a Washington

Ep. 407 – Un nazista a Washington

L'uomo nell'alto castello di Philip K. Dick, Oscar Mondadori

21 gen 2026 - 15 min
Ep. 406 &#8211; La Groenlandia e altri ghiacci che si sciolgono

Ep. 406 – La Groenlandia e altri ghiacci che si sciolgono

Artico. The Passenger, Iperborea

19 gen 2026 - 13 min
Ep. 405 &#8211; L’adolescenza raccontata da dentro

Ep. 405 – L’adolescenza raccontata da dentro

Paradise City di Susanna Nicchiarelli, Mondadori

16 gen 2026 - 11 min
Ep. 404 &#8211; Le ragazze di Teheran

Ep. 404 – Le ragazze di Teheran

Tehran Girl di Mahsa Mohebali, Bompiani

14 gen 2026 - 12 min
Ep. 403 &#8211; La Grande Scrittrice vista da vicino

Ep. 403 – La Grande Scrittrice vista da vicino

Le chiavi magiche di Ludovica Lugli, Utet

12 gen 2026 - 13 min