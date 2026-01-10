Ep. 408 – Un gran discorso a Davos e un altro, piu grande e più antico
Discorso sulla servitù volontaria di Étienne de La Boétie
Molta eco per la forza con cui ha parlato il leader canadese Mark Carney. Un giovane filosofo 450 anni fa si poneva le stesse domande: perché ci arrendiamo così facilmente alla prepotenza del potere? Crediamo davvero che corteggiare il tiranno porti più sicurezza? E raccontava come facilmente si può perdere il senso della libertà.
