Ep. 408 – Un gran discorso a Davos e un altro, piu grande e più antico

Molta eco per la forza con cui ha parlato il leader canadese Mark Carney. Un giovane filosofo 450 anni fa si poneva le stesse domande: perché ci arrendiamo così facilmente alla prepotenza del potere? Crediamo davvero che corteggiare il tiranno porti più sicurezza? E raccontava come facilmente si può perdere il senso della libertà.

⁠Discorso sulla servitù volontaria di Étienne de La Boétie