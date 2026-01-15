Ep. 407 – Un nazista a Washington
L'uomo nell'alto castello di Philip K. Dick, Oscar Mondadori
Un vecchio, grande romanzo immagina cosa sarebbe accaduto se tedeschi e giapponesi avessero vinto la guerra: gli Stati Uniti occupati, la caccia agli stranieri, la pulizia etnica ariana. Sovrapporre quella ucronia alle cronache di questi giorni forse è scorretto, ma evitarlo è impossibile.
