Ep. 407 – Un nazista a Washington

Un vecchio, grande romanzo immagina cosa sarebbe accaduto se tedeschi e giapponesi avessero vinto la guerra: gli Stati Uniti occupati, la caccia agli stranieri, la pulizia etnica ariana. Sovrapporre quella ucronia alle cronache di questi giorni forse è scorretto, ma evitarlo è impossibile.

L’uomo nell’alto castello di Philip K. Dick, Oscar Mondadori