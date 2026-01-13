NewsletterPodcast
Ep. 406 – La Groenlandia e altri ghiacci che si sciolgono

Artico. The Passenger, Iperborea

di Marino Sinibaldi
Quello che accade nell’Artico è un grande romanzo climatico, geografico, umano, naturale, commerciale, militare. Forse la storia del nostro tempo più carica di trasformazioni e ripercussioni, raccontate dalle voci di un libro-rivista particolare.

