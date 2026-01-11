NewsletterPodcast
Ep. 405 – L’adolescenza raccontata da dentro

Paradise City di Susanna Nicchiarelli, Mondadori

di Marino Sinibaldi
Un diario ritrovato trasmette la voce di una ragazzina di qualche decennio fa. Un racconto intimo, con il segno dei tempi ma soprattutto di quello che sembra non cambiare mai: la paura del gruppo, del giudizio, dell’isolamento. Il desiderio di essere come tutti ma — per fortuna — il coraggio di diventare quello che si è. Perché ogni generazione è diversa dalle altre ma le adolescenze si assomigliano tutte.

