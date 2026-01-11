Ep. 405 – L’adolescenza raccontata da dentro

Un diario ritrovato trasmette la voce di una ragazzina di qualche decennio fa. Un racconto intimo, con il segno dei tempi ma soprattutto di quello che sembra non cambiare mai: la paura del gruppo, del giudizio, dell’isolamento. Il desiderio di essere come tutti ma — per fortuna — il coraggio di diventare quello che si è. Perché ogni generazione è diversa dalle altre ma le adolescenze si assomigliano tutte.

Paradise City di Susanna Nicchiarelli, Mondadori