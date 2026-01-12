NewsletterPodcast
Ep. 404 – Le ragazze di Teheran

Tehran Girl di Mahsa Mohebali, Bompiani

di Marino Sinibaldi
Dietro le rivolte in Iran ci sono generazioni e motivazioni diverse in un paese che è un manicomio, dice una delle sue scrittrici più coraggiose. Che racconta ragazzi e ragazze cresciute in un paese pieno di differenze e di contraddizioni, in grandi famiglie affettuose e repressive, con il peso delle sconfitte passate, padri in fuga o rassegnati. Ma nonostante tutto libere e liberi, di corpo e di mente.

Tehran Girl di Mahsa Mohebali, Bompiani

