NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep. 403 – La Grande Scrittrice vista da vicino

Le chiavi magiche di Ludovica Lugli, Utet

di Marino Sinibaldi
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

La vita e le opere di Elsa Morante sono conosciute, studiate, perfino celebrate. Ma c’è il rischio che appaiano distanti. Una scrittrice riesce oggi a riavvicinarle fino a mostrare come quei romanzi possono parlare a lettori e lettrici cresciuti in un altro secolo.

Le chiavi magiche di Ludovica Lugli, Utet

Altri episodi

Ep. 402 &#8211; Una storia italiana che non finisce mai

Ep. 402 – Una storia italiana che non finisce mai

L’orologiaio di Brest di Maurizio de Giovanni, Feltrinelli

9 gen 2026 - 11 min
Ep. 401 &#8211; La parola dell’anno nuovo non è una parola nuova

Ep. 401 – La parola dell’anno nuovo non è una parola nuova

Nostra solitudine di Daria Bignardi, Mondadori

7 gen 2026 - 12 min
Ep. 400 &#8211; Sotto lo stesso Albero: tre racconti di Natale

Ep. 400 – Sotto lo stesso Albero: tre racconti di Natale

Neve, strenne e storie di Natale a cura di Mara Barbuni, Croce

24 dic 2025 - 12 min
Ep. 399 &#8211; Morire per l’Europa?

Ep. 399 – Morire per l’Europa?

Il nostro tempo. Narrare un’Europa di Luigi Zoja, Bollati Boringhieri

22 dic 2025 - 13 min
Ep. 398 &#8211; Un bambino, la guerra, le bugie degli adulti (con Viola Ardone)

Ep. 398 – Un bambino, la guerra, le bugie degli adulti (con Viola Ardone)

Tanta ancora Vita di Viola Ardone, Einaudi

19 dic 2025 - 43 min