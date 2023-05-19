Ep. 403 – La Grande Scrittrice vista da vicino

La vita e le opere di Elsa Morante sono conosciute, studiate, perfino celebrate. Ma c’è il rischio che appaiano distanti. Una scrittrice riesce oggi a riavvicinarle fino a mostrare come quei romanzi possono parlare a lettori e lettrici cresciuti in un altro secolo.

Le chiavi magiche di Ludovica Lugli, Utet