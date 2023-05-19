Ep. 402 – Una storia italiana che non finisce mai
L’orologiaio di Brest di Maurizio de Giovanni, Feltrinelli
Gli anni Ottanta, l’ultima fiammata sanguinosa del terrorismo, le trame del potere che lo ha utilizzato: sono frammenti mai davvero ricomposti, ma necessari non solo per comprendere il passato, ma per spiegare cosa siamo diventati. Una giornalista che si chiama Vera e che quella violenza ha reso orfana non può accettare l’oblio.
