Ep. 402 – Una storia italiana che non finisce mai

Gli anni Ottanta, l’ultima fiammata sanguinosa del terrorismo, le trame del potere che lo ha utilizzato: sono frammenti mai davvero ricomposti, ma necessari non solo per comprendere il passato, ma per spiegare cosa siamo diventati. Una giornalista che si chiama Vera e che quella violenza ha reso orfana non può accettare l’oblio.

L’orologiaio di Brest di Maurizio de Giovanni, Feltrinelli