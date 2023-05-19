NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep. 402 – Una storia italiana che non finisce mai

L’orologiaio di Brest di Maurizio de Giovanni, Feltrinelli

di Marino Sinibaldi
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Gli anni Ottanta, l’ultima fiammata sanguinosa del terrorismo, le trame del potere che lo ha utilizzato: sono frammenti mai davvero ricomposti, ma necessari non solo per comprendere il passato, ma per spiegare cosa siamo diventati. Una giornalista che si chiama Vera e che quella violenza ha reso orfana non può accettare l’oblio.

L’orologiaio di Brest di Maurizio de Giovanni, Feltrinelli

Altri episodi

Ep. 401 &#8211; La parola dell’anno nuovo non è una parola nuova

Ep. 401 – La parola dell’anno nuovo non è una parola nuova

Nostra solitudine di Daria Bignardi, Mondadori

7 gen 2026 - 12 min
Ep. 400 &#8211; Sotto lo stesso Albero: tre racconti di Natale

Ep. 400 – Sotto lo stesso Albero: tre racconti di Natale

Neve, strenne e storie di Natale a cura di Mara Barbuni, Croce

24 dic 2025 - 12 min
Ep. 399 &#8211; Morire per l’Europa?

Ep. 399 – Morire per l’Europa?

Il nostro tempo. Narrare un’Europa di Luigi Zoja, Bollati Boringhieri

22 dic 2025 - 13 min
Ep. 398 &#8211; Un bambino, la guerra, le bugie degli adulti (con Viola Ardone)

Ep. 398 – Un bambino, la guerra, le bugie degli adulti (con Viola Ardone)

Tanta ancora Vita di Viola Ardone, Einaudi

19 dic 2025 - 43 min
Ep. 397 &#8211; Il messaggio sbagliato (con Domenico Starnone)

Ep. 397 – Il messaggio sbagliato (con Domenico Starnone)

Destinazione errata di Domenico Starnone, Einaudi

17 dic 2025 - 51 min