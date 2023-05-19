Ep. 401 – La parola dell’anno nuovo non è una parola nuova
Nostra solitudine di Daria Bignardi, Mondadori
Tra tanti tentativi di sintetizzare bilanci e previsioni a cavallo di due anni c’è una condizione sempre più diffusa, ambivalente, piena di conseguenze. La solitudine non è solo una situazione personale ma una esperienza condivisa, connessa con le trasformazioni del nostro tempo. Mai solo nostra.
