Ep. 399 – Morire per l’Europa?

Il nostro tempo. Narrare un’Europa di Luigi Zoja, Bollati Boringhieri

di Marino Sinibaldi
C’è una guerra in Europa. Anzi, ormai è chiaro che c’è una guerra all’Europa, o almeno una critica radicale al suo modello. Da est e da ovest, da Putin e Trump. Ma esiste un modello europeo, proprio mentre i valori proclamati (accoglienza, diritti, libertà) sono in discussione, insidiati dall’interno oltre che assediati dall’esterno?

