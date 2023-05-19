NewsletterPodcast
Ep. 398 – Un bambino, la guerra, le bugie degli adulti (con Viola Ardone)

Tanta ancora Vita di Viola Ardone, Einaudi

di Marino Sinibaldi
Cosa trova Kostya quando arriva in Italia dall’Ucraina in cerca di pace ma anche di una madre? Affetto e silenzi: gli adulti non sanno dire la verità. E la guerra distrugge ogni morale. Una conversazione con l’autrice, dal vivo, a Peccioli.

