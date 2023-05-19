Ep. 398 – Un bambino, la guerra, le bugie degli adulti (con Viola Ardone)

Cosa trova Kostya quando arriva in Italia dall’Ucraina in cerca di pace ma anche di una madre? Affetto e silenzi: gli adulti non sanno dire la verità. E la guerra distrugge ogni morale. Una conversazione con l’autrice, dal vivo, a Peccioli.

Tanta ancora Vita di Viola Ardone, Einaudi

