Ep. 394 – Libri Veri, di nuovo

La serata di premiazione del Premio Vero 2025

di Marino Sinibaldi
Che mondo spiegano i libri? Come lo fanno? E come quello che accade in tempi vorticosi cambia il destino o almeno il cammino di un libro? La seconda edizione del premio Vero offre la possibilità di ascoltare gli autori e le autrici finalisti e di capire come rispondono a queste domande, nel momento cruciale della proclamazione del libro vincitore.

