Ep. 394 – Libri Veri, di nuovo

Che mondo spiegano i libri? Come lo fanno? E come quello che accade in tempi vorticosi cambia il destino o almeno il cammino di un libro? La seconda edizione del premio Vero offre la possibilità di ascoltare gli autori e le autrici finalisti e di capire come rispondono a queste domande, nel momento cruciale della proclamazione del libro vincitore.

Ci sono anche altri podcast del Post: la rassegna stampa Morning, le Altre Indagini di Stefano Nazzi, gli approfondimenti di Francesco Costa su Wilson, e molti altri che parlano di scienza, esteri, linguaggio. E poi c’è quello su Sanremo. Sono i podcast dedicati a chi ha un abbonamento al Post, che a Natale puoi regalare, o farti regalare.