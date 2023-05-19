Ep. 394 – Libri Veri, di nuovo
La serata di premiazione del Premio Vero 2025
Che mondo spiegano i libri? Come lo fanno? E come quello che accade in tempi vorticosi cambia il destino o almeno il cammino di un libro? La seconda edizione del premio Vero offre la possibilità di ascoltare gli autori e le autrici finalisti e di capire come rispondono a queste domande, nel momento cruciale della proclamazione del libro vincitore.
Ci sono anche altri podcast del Post: la rassegna stampa Morning, le Altre Indagini di Stefano Nazzi, gli approfondimenti di Francesco Costa su Wilson, e molti altri che parlano di scienza, esteri, linguaggio. E poi c’è quello su Sanremo. Sono i podcast dedicati a chi ha un abbonamento al Post, che a Natale puoi regalare, o farti regalare.
Altri episodi
Ep. 393 – L’immaginazione senza potere
Immagina di Stefano Laffi, Feltrinelli
Ep. 392 – Una ragazza povera e coraggiosa (e una famiglia da amare e lasciare)
Poor di Katriona O’Sullivan, People
Ep. 391 – La sostenibilità diventa insostenibile
Il mito infranto. Come la falsa sostenibilità ha reso il mondo più ingiusto di Antonio Galdo, Codice Edizioni
Ep. 390 – Maschi soli, chiusi in casa
Mio padre era un bufalo di Francesco Mila, Fandango