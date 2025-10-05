Ep. 393 – L’immaginazione senza potere
Immagina di Stefano Laffi, Feltrinelli
Gran parte delle catastrofi del nostro tempo ci coglie di sorpresa perché, nonostante indizi e annunci, siamo stati incapaci di immaginarle. È anche il segno di un’epoca che si è abituata a pensare che non ci sono davvero alternative. Eppure senza immaginazione non c’è futuro. Come riabilitare questa fondamentale qualità umana, artistica e politica?
