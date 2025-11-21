Ep. 388 – Essere soli nella Rete di tutti (con Vincenzo Latronico)
Rifiuto di Tony Tulathimutte, e/o
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Una serie di racconti esce dalle bolle dove il web custodisce e amplifica comportamenti estremi, relazioni tossiche, desideri senza misura. Le vecchie dinamiche d’amore e di potere sopravvivono e anzi prosperano ma trasformate cosi profondamente da essere irriconoscibili. Un mondo nuovo dove non c’è meno violenza e non c’è meno infelicità.
