NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep. 388 – Essere soli nella Rete di tutti (con Vincenzo Latronico)

Rifiuto di Tony Tulathimutte, e/o

di Marino Sinibaldi
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Una serie di racconti esce dalle bolle dove il web custodisce e amplifica comportamenti estremi, relazioni tossiche, desideri senza misura. Le vecchie dinamiche d’amore e di potere sopravvivono e anzi prosperano ma trasformate cosi profondamente da essere irriconoscibili. Un mondo nuovo dove non c’è meno violenza e non c’è meno infelicità.

Rifiuto di Tony Tulathimutte, e/o

Altri episodi

Ep. 387 &#8211; Sicurezze e incertezze della medicina (con Beatrice Mautino)

Ep. 387 – Sicurezze e incertezze della medicina (con Beatrice Mautino)

Vertigine di Beatrice Mautino, Mondadori

19 nov 2025 - 14 min
Ep. 386 &#8211; Restare umani, disegnando (con Mauro Biani)

Ep. 386 – Restare umani, disegnando (con Mauro Biani)

Il segno e l'impegno di Mauro Biani, All Around

17 nov 2025 - 11 min
Ep. 385 &#8211; Il brutto del colonialismo e dell’anticolonialismo

Ep. 385 – Il brutto del colonialismo e dell’anticolonialismo

Un posto piccolo di Jamaica Kincaid, Adelphi

14 nov 2025 - 10 min
Ep. 384 &#8211; Il Sud di Goffredo Fofi (con Nicola Lagioia)

Ep. 384 – Il Sud di Goffredo Fofi (con Nicola Lagioia)

Arcipelago Sud di Goffredo Fofi, Feltrinelli

12 nov 2025 - 16 min
Ep. 383 &#8211; Le canzoni non finiscono mai (con Luca Sofri)

Ep. 383 – Le canzoni non finiscono mai (con Luca Sofri)

Playlist di Luca Sofri, Altrecose

10 nov 2025 - 13 min