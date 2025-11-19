Ep. 387 – Sicurezze e incertezze della medicina (con Beatrice Mautino)
Vertigine di Beatrice Mautino, Mondadori
Accade che la vita porta a vedere le cose da un altro punto di vista. La co-conduttrice di Ci vuole una scienza qui prova lo scollamento tra chi osserva, studia o cura una malattia e chi la vive da vicino. Raccoglie storie esemplari e ci aiuta a capire cosa significano oggi parole chiave della nostra vita pubblica, come speranza e fiducia.
