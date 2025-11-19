NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep. 387 – Sicurezze e incertezze della medicina (con Beatrice Mautino)

Vertigine di Beatrice Mautino, Mondadori

di Marino Sinibaldi
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Accade che la vita porta a vedere le cose da un altro punto di vista. La co-conduttrice di Ci vuole una scienza qui prova lo scollamento tra chi osserva, studia o cura una malattia e chi la vive da vicino. Raccoglie storie esemplari e ci aiuta a capire cosa significano oggi parole chiave della nostra vita pubblica, come speranza e fiducia.

Vertigine di Beatrice Mautino, Mondadori

Altri episodi

Ep. 386 &#8211; Restare umani, disegnando (con Mauro Biani)

Ep. 386 – Restare umani, disegnando (con Mauro Biani)

Il segno e l'impegno di Mauro Biani, All Around

17 nov 2025 - 11 min
Ep. 385 &#8211; Il brutto del colonialismo e dell’anticolonialismo

Ep. 385 – Il brutto del colonialismo e dell’anticolonialismo

Un posto piccolo di Jamaica Kincaid, Adelphi

14 nov 2025 - 10 min
Ep. 384 &#8211; Il Sud di Goffredo Fofi (con Nicola Lagioia)

Ep. 384 – Il Sud di Goffredo Fofi (con Nicola Lagioia)

Arcipelago Sud di Goffredo Fofi, Feltrinelli

12 nov 2025 - 16 min
Ep. 383 &#8211; Le canzoni non finiscono mai (con Luca Sofri)

Ep. 383 – Le canzoni non finiscono mai (con Luca Sofri)

Playlist di Luca Sofri, Altrecose

10 nov 2025 - 13 min
Ep. 382 &#8211; Sri Lanka-Italia e ritorno (con Nadeesha Uyangoda)

Ep. 382 – Sri Lanka-Italia e ritorno (con Nadeesha Uyangoda)

Acqua sporca di Nadeesha Uyangoda, Einaudi

7 nov 2025 - 11 min