Ep. 387 – Sicurezze e incertezze della medicina (con Beatrice Mautino)

Accade che la vita porta a vedere le cose da un altro punto di vista. La co-conduttrice di Ci vuole una scienza qui prova lo scollamento tra chi osserva, studia o cura una malattia e chi la vive da vicino. Raccoglie storie esemplari e ci aiuta a capire cosa significano oggi parole chiave della nostra vita pubblica, come speranza e fiducia.

Vertigine di Beatrice Mautino, Mondadori