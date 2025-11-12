NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep. 384 – Il Sud di Goffredo Fofi (con Nicola Lagioia)

Arcipelago Sud di Goffredo Fofi, Feltrinelli

di Marino Sinibaldi
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Cos’era il Meridione per Goffredo Fofi? Lo guardò sempre con occhi incantati e critici. Sfidando pregiudizi come quando riscopriva Totò e difendeva Nino D’Angelo. Ma anche animando iniziative, incoraggiando una quantità di singoli e gruppi che rompevano con le antiche tradizioni e obbedienze. Qui racconta molte delle figure (artisti, attori, scrittori, musicisti, militanti politici e sindacali ma anche protagonisti di cronaca nera e persone comuni sempre però straordinarie) che ha incontrato, lo hanno colpito, e che rappresentano – se esiste – quella pluralità meridionale.

Arcipelago Sud di Goffredo Fofi, Feltrinelli

Altri episodi

Ep. 383 &#8211; Le canzoni non finiscono mai (con Luca Sofri)

Ep. 383 – Le canzoni non finiscono mai (con Luca Sofri)

Playlist di Luca Sofri, Altrecose

10 nov 2025 - 13 min
Ep. 382 &#8211; Sri Lanka-Italia e ritorno (con Nadeesha Uyangoda)

Ep. 382 – Sri Lanka-Italia e ritorno (con Nadeesha Uyangoda)

Acqua sporca di Nadeesha Uyangoda, Einaudi

7 nov 2025 - 11 min
Ep. 381 &#8211; Il campo di segale di Marco Lombardo Radice

Ep. 381 – Il campo di segale di Marco Lombardo Radice

L’acchiappatore nella segale di Marco Lombardo Radice, Stampa Alternativa

5 nov 2025 - 11 min
Ep. 380 &#8211; Chi fermerà l’odio in Palestina (con Cecilia Sala)

Ep. 380 – Chi fermerà l’odio in Palestina (con Cecilia Sala)

I figli dell’odio di Cecilia Sala, Mondadori

3 nov 2025 - 11 min
Ep. 379 &#8211; Pasolini, il corpo in gioco

Ep. 379 – Pasolini, il corpo in gioco

Il gioco più bello di Giovanni Castagno, Officine Pedagogiche

31 ott 2025 - 10 min