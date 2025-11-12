Ep. 384 – Il Sud di Goffredo Fofi (con Nicola Lagioia)

Cos’era il Meridione per Goffredo Fofi? Lo guardò sempre con occhi incantati e critici. Sfidando pregiudizi come quando riscopriva Totò e difendeva Nino D’Angelo. Ma anche animando iniziative, incoraggiando una quantità di singoli e gruppi che rompevano con le antiche tradizioni e obbedienze. Qui racconta molte delle figure (artisti, attori, scrittori, musicisti, militanti politici e sindacali ma anche protagonisti di cronaca nera e persone comuni sempre però straordinarie) che ha incontrato, lo hanno colpito, e che rappresentano – se esiste – quella pluralità meridionale.

Arcipelago Sud di Goffredo Fofi, Feltrinelli