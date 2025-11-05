Ep. 381 – Il campo di segale di Marco Lombardo Radice

Era la fantasia del giovane Holden ma anche il sogno di un giovane medico che negli anni Ottanta pensava di curare ragazze e ragazzi, tutte e tutti, anche quelli più difficili e violenti, prestando anzitutto ascolto e dando loro libertà. Fino ad accorgersi di nuovi disagi e nuove pulsioni che mettevano in crisi metodi e certezze e con le quali ci confrontiamo ancora, decenni dopo.

L’acchiappatore nella segale di Marco Lombardo Radice, Stampa Alternativa