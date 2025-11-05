NewsletterPodcast
Ep. 381 – Il campo di segale di Marco Lombardo Radice

L’acchiappatore nella segale di Marco Lombardo Radice, Stampa Alternativa

di Marino Sinibaldi
Era la fantasia del giovane Holden ma anche il sogno di un giovane medico che negli anni Ottanta pensava di curare ragazze e ragazzi, tutte e tutti, anche quelli più difficili e violenti, prestando anzitutto ascolto e dando loro libertà. Fino ad accorgersi di nuovi disagi e nuove pulsioni che mettevano in crisi metodi e certezze e con le quali ci confrontiamo ancora, decenni dopo.

