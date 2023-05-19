Ep. 379 – Pasolini, il corpo in gioco

È noto quanto Pasolini amasse il calcio: ne scriveva con la sua consueta, provocatoria originalità e lo praticava con molta passione e determinazione. Ma come salvare il calcio e in generale lo sport dai loro detrattori, da chi vi vede all’opera un lato ferocemente competitivo degli esseri umani? Si può proporre soprattutto a ragazzi e ragazze di praticarlo invece come un momento dell’educazione alla cooperazione e alla cittadinanza?

⁠Il gioco più bello di Giovanni Castagno, Officine Pedagogiche