NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep. 379 – Pasolini, il corpo in gioco

Il gioco più bello di Giovanni Castagno, Officine Pedagogiche

di Marino Sinibaldi
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

È noto quanto Pasolini amasse il calcio: ne scriveva con la sua consueta, provocatoria originalità e lo praticava con molta passione e determinazione. Ma come salvare il calcio e in generale lo sport dai loro detrattori, da chi vi vede all’opera un lato ferocemente competitivo degli esseri umani? Si può proporre soprattutto a ragazzi e ragazze di praticarlo invece come un momento dell’educazione alla cooperazione e alla cittadinanza?

⁠Il gioco più bello di Giovanni Castagno, Officine Pedagogiche

Altri episodi

Ep. 378 &#8211; Uno storico nella Striscia

Ep. 378 – Uno storico nella Striscia

Niente mi aveva preparato di Jean-Pierre Filiu, Altrecose

29 ott 2025 - 10 min
Ep. 377 &#8211; Che posto avrà la memoria degli ebrei

Ep. 377 – Che posto avrà la memoria degli ebrei

Una cosa da niente di Mario Pacifici, Gallucci

27 ott 2025 - 11 min
Ep. 376 &#8211; Martiri di destra

Ep. 376 – Martiri di destra

Politica e martirio di Amy King, Donzelli Editore

24 ott 2025 - 14 min
Ep. 375 &#8211; Dietro il colono che picchia la palestinese nell’uliveto

Ep. 375 – Dietro il colono che picchia la palestinese nell’uliveto

L’impunità dei coloni di Ronen Bergman e Mark Mazzetti, Internazionale Extra Large

22 ott 2025 - 13 min
Ep. 374 &#8211; Scrittori che litigano

Ep. 374 – Scrittori che litigano

Inimicizie letterarie di Giulio Passerini, Italo Svevo edizioni

20 ott 2025 - 12 min