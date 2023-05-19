NewsletterPodcast
Ep. 378 – Uno storico nella Striscia

Niente mi aveva preparato di Jean-Pierre Filiu, Altrecose

di Marino Sinibaldi
Cosa accade se uno dei maggiori studiosi del conflitto israelo-palestinese trascorre un mese a Gaza, tra il dicembre del 2024 e le prime settimane del 2025? Registra lo sterminio in diretta, raccoglie storie e immagini che l’informazione ha fatto fatica a valorizzare, verifica sul campo la fondatezza delle sue ipotesi. Ma soprattutto manifesta l’impossibilità di essere pronti a tutto questo.

