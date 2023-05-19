Ep. 378 – Uno storico nella Striscia
Niente mi aveva preparato di Jean-Pierre Filiu, Altrecose
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Cosa accade se uno dei maggiori studiosi del conflitto israelo-palestinese trascorre un mese a Gaza, tra il dicembre del 2024 e le prime settimane del 2025? Registra lo sterminio in diretta, raccoglie storie e immagini che l’informazione ha fatto fatica a valorizzare, verifica sul campo la fondatezza delle sue ipotesi. Ma soprattutto manifesta l’impossibilità di essere pronti a tutto questo.
Altri episodi
Ep. 377 – Che posto avrà la memoria degli ebrei
Una cosa da niente di Mario Pacifici, Gallucci
27 ott 2025 - 11 min
Ep. 376 – Martiri di destra
Politica e martirio di Amy King, Donzelli Editore
24 ott 2025 - 14 min
Ep. 375 – Dietro il colono che picchia la palestinese nell’uliveto
L’impunità dei coloni di Ronen Bergman e Mark Mazzetti, Internazionale Extra Large
22 ott 2025 - 13 min
Ep. 374 – Scrittori che litigano
Inimicizie letterarie di Giulio Passerini, Italo Svevo edizioni
20 ott 2025 - 12 min