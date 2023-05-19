Ep. 368 – Cambiare la storia (o almeno il nome)
L’ultima domenica del Pci di Walter Dondi, Bibliotheka Edizioni
Accadono cose inattese, come le piazze piene di giovani e no, improvvisamente partecipate e appassionate. Altre volte grandi mutamenti (un Muro che cade, un Impero che si dissolve) hanno avuto conseguenze lontane. Fino a un circolo di Bologna dove il capo di un grande partito annuncia praticamente la sua fine.
