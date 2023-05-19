Ep. 365 – Stregato bene. Una conversazione con Andrea Bajani
L’anniversario di Andrea Bajani, Feltrinelli Editore
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Il premio Strega 2025 è stato ospite del Talk del Post a Faenza. Ha risposto a molte domande e ha raccontato molte cose su come e perché si scrive. E come, libro dopo libro, si trova la propria voce. Ma anche con quale sguardo da scrittore e da cittadino guarda il mondo.
Altri episodi
Ep. 364 – La Palestina oltre ogni immaginazione
Palestina 2048. Racconti a un secolo dalla Nakba, a cura di Basma Ghalayini, Lorusso editore
26 set 2025 - 12 min
Ep. 363 – Relationship, situationship e altri tentativi di amore (con Pietro Del Soldà)
Amore e libertà di Pietro Del Soldà, Feltrinelli
24 set 2025 - 13 min
Ep. 362 – Russi, ucraini, né russi né ucraini
Una storia russa di Jevhenija Kononenko, e/o
22 set 2025 - 12 min
Ep. 361 – Libri senza finzioni
19 set 2025 - 14 min
Ep. 360 – Altri libri che spiegano il mondo
17 set 2025 - 13 min