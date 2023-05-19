NewsletterPodcast
Ep. 365 – Stregato bene. Una conversazione con Andrea Bajani

L’anniversario di Andrea Bajani, Feltrinelli Editore

di Marino Sinibaldi
Il premio Strega 2025 è stato ospite del Talk del Post a Faenza. Ha risposto a molte domande e ha raccontato molte cose su come e perché si scrive. E come, libro dopo libro, si trova la propria voce. Ma anche con quale sguardo da scrittore e da cittadino guarda il mondo.

