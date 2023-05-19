NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep. 362 – Russi, ucraini, né russi né ucraini

Una storia russa di Jevhenija Kononenko, e/o

di Marino Sinibaldi
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Prima dell’invasione russa a Kyiv la discussione sulle lingue, sulle culture e sulle identità è vivace, divide le famiglie ma conserva anche un aspetto ironico, quasi giocoso. Almeno così la vive il protagonista di un romanzo che detesta il colonialismo culturale russo senza amare il retrivo nazionalismo ucraino. Come se la caverà?

Una storia russa di Jevhenija Kononenko, e/o

Altri episodi

Ep. 361 &#8211; Libri senza finzioni

Ep. 361 – Libri senza finzioni

19 set 2025 - 14 min
Ep. 360 &#8211; Altri libri che spiegano il mondo

Ep. 360 – Altri libri che spiegano il mondo

17 set 2025 - 13 min
Ep. 359 &#8211; I consigli di tre librerie del Premio Vero

Ep. 359 – I consigli di tre librerie del Premio Vero

15 set 2025 - 13 min
Ep. 358 &#8211; La guerra prima che cominci

Ep. 358 – La guerra prima che cominci

La stagione che non c’era di Elvira Mujčić, Guanda

12 set 2025 - 12 min
Ep. 357 &#8211; Stefano Benni, la magnifica compagnia

Ep. 357 – Stefano Benni, la magnifica compagnia

La compagnia dei Celestini di Stefano Benni, Feltrinelli

10 set 2025 - 10 min