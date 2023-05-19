Ep. 362 – Russi, ucraini, né russi né ucraini
Una storia russa di Jevhenija Kononenko, e/o
Prima dell’invasione russa a Kyiv la discussione sulle lingue, sulle culture e sulle identità è vivace, divide le famiglie ma conserva anche un aspetto ironico, quasi giocoso. Almeno così la vive il protagonista di un romanzo che detesta il colonialismo culturale russo senza amare il retrivo nazionalismo ucraino. Come se la caverà?
