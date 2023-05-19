NewsletterPodcast
Ep. 360 – I consigli di tre librerie del Premio Vero

di Marino Sinibaldi
A Peccioli a dicembre si terrà la premiazione del ⁠Premio Vero⁠. Sentiamo allora le voci delle libraie e dei librai di tre delle librerie che devono selezionare i quattro finalisti del premio.

Le librerie sono Diari di bordo (Parma), Libreria Pellegrini (Pisa), Libreria Longo (Roma).

