Ep. 360 – I consigli di tre librerie del Premio Vero
A Peccioli a dicembre si terrà la premiazione del Premio Vero. Sentiamo allora le voci delle libraie e dei librai di tre delle librerie che devono selezionare i quattro finalisti del premio.
Le librerie sono Diari di bordo (Parma), Libreria Pellegrini (Pisa), Libreria Longo (Roma).
