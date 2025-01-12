Ep. 354 – L’estate dell’Artico
Gli eredi dell’Artico di Aslak Nore, Marsilio
Cosa succede se con il cambiamento climatico terre imprigionate dai ghiacci diventano preziose per le nuove rotte commerciali, i minerali rari, gli equilibri geopolitici? Nella saga della famiglia Falck a possedere quelle terre è la pecora nera Connie. La sua avventura racconta un pezzo di mondo dimenticato che si sta, da tutti i punti di vista, scongelando.
