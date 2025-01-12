NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep. 354 – L’estate dell’Artico

Gli eredi dell’Artico di Aslak Nore, Marsilio

di Marino Sinibaldi
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Cosa succede se con il cambiamento climatico terre imprigionate dai ghiacci diventano preziose per le nuove rotte commerciali, i minerali rari, gli equilibri geopolitici? Nella saga della famiglia Falck a possedere quelle terre è la pecora nera Connie. La sua avventura racconta un pezzo di mondo dimenticato che si sta, da tutti i punti di vista, scongelando.

Gli eredi dell’Artico di Aslak Nore, Marsilio

Altri episodi

Ep. 352 &#8211; E infine, Jeeves

Ep. 352 – E infine, Jeeves

Grazie, Jeeves di P. G. Wodehouse, Sellerio

1 ago 2025 - 12 min
Ep. 351 &#8211; Un altro pianeta è possibile

Ep. 351 – Un altro pianeta è possibile

I reietti dell'altro pianeta di Ursula K. Le Guin, Mondadori

30 lug 2025 - 12 min
Ep. 350 &#8211; Come arriva Montalbano (con Antonio Manzini)

Ep. 350 – Come arriva Montalbano (con Antonio Manzini)

La forma dell'acqua di Andrea Camilleri, Sellerio

28 lug 2025 - 16 min
Ep. 349 &#8211; La montagna di chi va e la montagna di chi resta

Ep. 349 – La montagna di chi va e la montagna di chi resta

La strangera di Marta Aidala, Guanda

25 lug 2025 - 13 min
Ep. 348 &#8211; Racconti e suoni da Sarajevo assediata (con Rodolfo Toè)

Ep. 348 – Racconti e suoni da Sarajevo assediata (con Rodolfo Toè)

23 lug 2025 - 13 min