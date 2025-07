Ep. 351 – Un altro pianeta è possibile

In un capolavoro della fantascienza, l’immaginazione di un universo dove si confrontano pianeti diversi, con sistemi sociali e morali contrapposti. E di un uomo, l'”eroe” della storia, che scavalca muri interstellari per conoscerli tutti. L’autrice, Ursula K. Le Guin, ci mette di fronte a un’avventura straordinaria che si misura con i grandi temi di ogni epoca e di ogni narrazione: come può un singolo individuo affrontare sistemi potenti, cambiarne il destino? Come costruire società senza disuguaglianze e senza oppressione? Qui, in un piccolo pianeta resistente e chiuso al mondo, l’utopia esiste: ma è augurabile?

I reietti dell’altro pianeta di Ursula K. Le Guin, Mondadori