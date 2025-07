Ep. 345 – L’identità nazionale e altri miti che capovolgono la storia

Dice lo storico Carlo Ginzburg che parlare di identità italiana oggi non ha senso. Un geografo inglese racconta come le nazioni, i confini, perfino i continenti siano più il frutto delle immaginazioni e delle invenzioni umane che della realtà della storia (e perfino della geografia). E come gli etnonazionalismi siano la vera minaccia del nostro tempo.

Le bugie delle mapppe di Paul Richardson, Marsilio