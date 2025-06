Ep. 338 – Una bambina innocente e le nostre periferie

Potrebbe essere una notizia di cronaca: una bambina precipita dall’alto di un palazzone napoletano, si scopre una storia di abusi e silenzi. È successo davvero. Ma per capire bisogna andare oltre, scavare nelle storie familiari e in quella di una città, nelle sopraffazioni patriarcali, nella rassegnazione delle madri. Per arrivare a qualcosa che non è uguale ovunque ma è universale: la difficoltà a proteggere chi è più debole e senza potere.

Primmammore di Titti Marrone, Feltrinelli