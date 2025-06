Ep. 334 – Tolkien e altre radici della destra che vuole l’egemonia

Molto tempo è passato da quando Giorgia Meloni incontrava la Compagnia di Colle Oppio per Il richiamo del corno di Boromir. Ma si è formata così la destra oggi al governo, cresciuta tra vittimismo, revanscismo, fedeltà da conservare in privato e rinnegare in pubblico. Non ne è derivata nessuna significativa produzione culturale ma la capacità di combattere le guerre culturali del nostro tempo.

Le radici profonde. La destra italiana e la questione culturale di Valerio Renzi, Fandango Libri