Ep. 333 – Il patriarcato a pezzi, con Gipi

Il romanzo di un ragazzo con la vocazione del predatore sessuale che diventa impotente racconta due cose. Come l’immaginario maschile non si libera mai dalle stesse ossessioni. E cone, se non c’è violenza contro le donne, la prima vittima del maschilismo tossico sono gli uomini stessi, intesi come maschi.

Zaky e gli altri di Gipi, La nave di Teseo