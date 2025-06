Ep. 332 – Come nasce un mito, con Aleida Guevara

Non sono tempi favorevoli per la nascita di nuovi miti, cioè figure che incarnano pensieri ed emozioni nuove, destinate a stabilizzarsi. Occorrono vite coerenti e sorprendenti. E un mondo disposto ad accoglierle. Restano memorie sparse e ancora appassionate. Come racconta la figlia di Ernesto Che Guevara.

Ernesto Che Guevara, Tu y todos, Pendragon