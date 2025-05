Ep. 322 – Emily Dickinson, un’altra solitudine è possibile

La vita di una delle più grandi poetesse di tutti i tempi non è quella della “vergine reclusa”, ripiegata a scrivere versi che sostituiscano l’esistenza cui ha rinunciato. Anche il suo ritiro dal mondo è pieno di ascolto, di attenzione agli altri e di relazioni espresse in versi talmente incendiari da essere esclusi nei primi libri postumi. Oggi possiamo leggere tutto e capire meglio come si può essere soli ma non isolati.

Una tranquilla vita da vulcano di Sara De Simone, Solferino