Ep. 303 – Cartoline dall’Italia, anni Ottanta

Una rete di decine di personaggi si incontra, si parla, si ama, si allontana in tempi che sembrano straordinariamente confusi ma forse sono solo l’espressione “normale” di cosa è la vita in un paese (chiamato Stivale) mai uniforme e quieto. Come una miscela di amore e ragione, in dosi sempre variabili.

I figli dell’istante di Edoardo Albinati, Rizzoli