Ep. 301 – Adolescenze diverse e uguali (con Serena Dandini)

Il racconto di una ragazza che cresce in un liceo degli anni Sessanta ispira inevitabilmente confronti con l’Adolescence dei nostri giorni. Sara sente la difficoltà e il disagio di crescere, ne soffre, ma vive in un mondo pieno di futuro, e in mezzo a tante e tanti come lei. La società oggi è cambiata, contempla libertà che Sara non aveva, nessuna nostalgia è lecita. Ma la differenza è una solitudine che lascia tutte e tutti più fragili.

C’era la luna di Serena Dandini, Einaudi