Ep. 298 – Una teocrazia contro le donne (e una donna contro la teocrazia)

La voce di Shirin Ebadi, premiata con Nobel per la pace nel 2003 per la sua difesa dei diritti in Iran, ha anticipato quelle del movimento Donna Vita Libertà. Ma sulla propria pelle ha provato l’abiezione del regime islamista che è penetrato in tutti gli aspetti, anche i più intimi, della sua vita, privandola del lavoro (solo un maschio può essere giudice), della terra natale, della serenità della famiglia.

Finché non saremo liberi di Shirin Ebadi, Bompiani