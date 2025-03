Ep. 292 – L’Europa, la bandiera e la piazza (con Michele Serra)

Mentre il continente attraversa la sua prova più difficile, stretto tra Putin e Trump, una manifestazione darà voce a un sentimento. E visibilità a una bandiera sventolata con più passione fuori dai confini dell’Unione. Come un simbolo non di una Patria compatta e aggressiva ma di uno spazio di libertà e differenze. Esattamente quello che è in gioco oggi, non solo in Europa.

L’Europa è di chi la vuole di Davide Coppo, Rivista Studio